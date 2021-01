Trener Frasunkiewicz: Almeida musi zrozumieć

Ivan Almeida / fot. A. Rimański, plk.pl

Po pytaniach dziennikarzy, Przemysław Frasunkiewicz najwięcej czasu poświęcił Ivanovi Almeidzie. Kabowerdeńczyk zagrał tylko przez 25 minut (15 pkt, 5/13 z gry, 8 zb., 6 strat), a najlepszy fragment zespół Anwilu zanotował w 4. kwarcie, gdy jego dotychczasowy lider siedział na ławce rezerwowych.

– Ivan Almeida musi zrozumieć, co tu się dzieje. Ja sobie zdaję sprawę, kim on jest dla Włocławka i chwała mu za to, że poprowadził zespół do dwóch tytułów mistrzowskich. Na pewno jednak nie był wtedy sam na boisku i obok niego byli inni świetni gracze. Abstrahując od tego, co nakazuje trener, co gwiżdżą sędziowie, czy innych kwestii – zawodnicy na boisku muszą sobie zdawać sprawę, że jest to gra zespołowa. Jeżeli Ivan będzie grał jak dzisiaj, to będzie siedział na ławce. Inaczej byłoby to nie fair w stosunku do kibiców i pozostałych chłopców, którzy ciężko pracują. Ivan się bardzo stara, ale do tego musi dołożyć głowę – skomentował jego postawę trener Anwilu.

– Ivan nie zagrał dzisiaj dobrego spotkania. To jednak nie czas na jego oceny, nie chodzi nam zresztą o to, by wskazywać winnego. To cały zespół musi zagrać lepiej, przez pełne 40 minut. Niestety falowanie jest u nas widoczne – w Sopocie od początku zagraliśmy bardzo mocne 25 minut, potem nie daliśmy rady. Teraz było inaczej – weszliśmy w mecz nonszalancko i dlatego potem musieliśmy gonić – dodał Frasunkiewicz.

Trener włocławskiej ekipy przyznał również, że oczekiwał, iż trochę więcej uda mu się zrobić w ciągu kilku dni, od kiedy objął zespół Anwilu.

– Chciałem przeprosić kibiców za swoją naiwność. Myślałem, że w 2 dni da się zmienić oblicze drużyny i wierzyłem w to, ale rzeczywistość okazała się inna. Potrzebujemy trochę czasu, którego zresztą nie mamy. To nie jest narzekanie, tylko po prostu zwykła refleksja. Jestem przekonany, że ci, którzy będą chcieli pracować ciężko dla Anwilu i Włocławka, to z każdym dniem będą grali lepiej – ocenił były szkoleniowiec Asseco Arki.

Frasunkiewicza zapytano również o wymaganą przez niego intensywność w grze, a także wąską rotację w zespole.

– Tylko takim stylem da się wygrywać mecze w polskiej lidze. Nam jednak brakuje teraz już dwóch graczy i wąska rotacja powoduje, że przy naszej intensywności w niektórych momentach „umieraliśmy”. Brawa jednak dla tych, którzy zostawili serce na parkiecie – odpowiedział trener Anwilu.

– Jest to oczywiście za wąski skład, ale co z tego? Inaczej w tej lidze nie da się grać, gdyż każdy wie, że Anwil krwawi. Nie ma innej drogi do wygrywania meczów. Jeżeli zagramy miękko, to przegramy różnicą 20, czy 30 punktów. Jeżeli po drodze padniemy – to okay, taki może po prostu nasz los. Ale na pewno nie będziemy chodzić po parkiecie, grać zrelaksowani. Przyjeżdża nowy zawodnik (rozgrywający Curtis Jerrells – red.), będziemy walczyć dalej – podsumował Frasunkiewicz.

Trener Kinga Szczecin, Jesus Ramirez był oczywiście zadowolony z wygranej, ale z samej gry drużyny już niekoniecznie.

– Dobra wygrana dla nas na wyjeździe, chociaż Wilkami Morskimi byliśmy dzisiaj tylko przez 20 minut. Przez pozostałą część spotkania byliśmy zupełnie innym, gorszym zespołem. Jeżeli chcemy rywalizować na najwyższym poziomie w pozostałej części sezonu, to Wilkami Morskimi musimy być przez pełne 40 minut – ocenił Hiszpan.

– Na początku „runu” Anwilu, przy naszym prowadzeniu 63:43, podjęliśmy kilka zbyt agresywnych decyzji w obronie, co kosztowało nas 2 rzuty za 3 punkty w wykonaniu rywali. To jednak jestem w stanie zaakceptować, takie rzeczy się zdarzają, gdy chcesz grać agresywnie w defensywie. Potem jednak brakowało dobrych decyzji, dobrych rzutów, nie potrafiliśmy zagrać pod kosz. Zawsze będę krył swoich graczy, gdy nie trafiają, ale podejmują jednocześnie właściwe decyzje. Na pewno jednak nie zaakceptuję bylejakości i błędnych wyborów. Idziemy w dobrym kierunku, o czym świadczą 3 wygrane w 4 meczach, ale cały czas musimy poprawiać naszą grę – dodał Ramirez.

Hiszpańskiego szkoleniowca zapytano również o 17 minut spędzone na parkiecie przez Macieja Lampego (15 pkt + 5 zb.).

– Nie jestem zwolennikiem tego, by jeden z graczy grał bardzo dużo minut, gdyż chcę mieć swoich zawodników odpowiednio świeżych. Maciej przyjechał do nas 5 dni temu, miał do tego ciężką podróż, a także sporo obowiązków w mediach. Mamy plan na niego i będziemy stopniowo go wprowadzać. W tym momencie jest na tyle dobry, że może dać drużynie 15-17 wartościowej gry, co pokazał zresztą dzisiaj. Pojawił się u nas w dobrej formie fizycznej, widać, że nad sobą cały czas pracował. Z czasem jego rola się zwiększy, także dzięki lepszemu zrozumieniu z kolegami – odpowiedział trener Kinga.

WM

