Trey Kell w Ostrowie – wynalazek z potencjałem

O opinię na temat Amerykanina (pełne dane: George Earl Kell III) poprosiliśmy Andrzeja Adamka. We wrześniu opisaliśmy jego wspólną z Andriejem Urlepem pracę w Tajlandii, gdzie w jednym z meczów sezonu 2019/2020 ich zespół Mono Vampire zmierzył się w azjatyckiej lidze ASEAN z drużyną Eastern Long Lions z Hongkongu. W niej podstawowym rozgrywającym był właśnie Trey Kell.

– Przeciwko nam i w ogóle w lidze ASEAN grał on na jedynce, ale ogólnie to raczej zaklasyfikowałbym go jako wszechstronnego gracza obwodowego na pozycje 1/2/3. W tych rozgrywkach zdobywał akurat powyżej 30 punktów na mecz, głównie dzięki temu, że bardzo dobrze trafiał z dystansu. Nie jest wybitnym strzelcem, ale akurat wtedy złapał pewność siebie – wspomina Andrzej Adamek.

– Jest bardzo dobry w grze 1 na 1, silny fizycznie. Można porównać go do Aarona Broussarda, chociaż potencjalnie może to być nawet lepszy gracz. Potrzebuje jednak trafić do dobrego trenera, który trochę go okiełzna, wyznaczy mu jasne zadania i zmusi go do gry dla drużyny. Akurat w drużynie z Hongkongu grał bardzo dużo pod siebie i być może dlatego po 3 meczach został zwolniony – dodaje polski szkoleniowiec.

Były trener Stelmetu Zielona Góra i Śląska Wrocław przyznał również, że miał kiedyś w jego sprawie telefon z Trefla Sopot, zatem Kell nie pierwszy raz pojawił się w orbicie zainteresowań polskich klubów.

24-latek jest absolwentem cenionej uczelni San Diego State, w którym na ostatnim roku studiów (sezon 2017/2018) zdobywał średnio 10,5 punktu, notował też 4 zbiórki i 4 asysty na mecz. Potem grał w kanadyjskiej lidze NBL, rozegrał również 3 mecze w Lidze Adriatyckiej w barwach bośniackiej Igokei.

Pochodzący z Kalifornii Kell, oprócz amerykańskiego obywatelstwa, ma również paszport Syrii. W listopadzie ubiegłego roku zagrał w dwóch meczach reprezentacji tego kraju w eliminacjach do mistrzostw Azji w 2021 roku – przegranym 72:79 z Katarem i wygranym 77:70 z Iranem. Nowy gracz Stali rzucił łącznie w tych dwóch spotkaniach 71 punktów (4/13 za 3), do których dodał 14 zbiórek i 10 asyst.

