Typowe błędy w zakładach na koszykówkę

Nikt nie lubi popełniać błędów. Szczególnie nie powinieneś lubić popełniać błędów, gdy kosztują cię one pieniądze. Jeśli jesteś graczem w koszykówkę na dowolnym poziomie umiejętności, błędy mogą być kosztowne nie tylko dla twojego ego, ale także dla twoich zysków.

W tym przewodniku omówiono niektóre z najczęstszych i najbardziej szkodliwych błędów popełnianych przez obstawiających w zakładach na koszykówkę. Jeśli potrafisz pozbyć się wszystkich tych błędów, znajdziesz się na znacznie lepszej pozycji, aby być długoterminowym zwycięzcą zakładów na koszykówkę.

Zapominanie o spojrzeniu na zmęczenie

Z jakiegoś powodu ludzie lubią patrzeć na zawodowych sportowców i profesjonalnych koszykarzy jak na superbohaterów. Tak, są niesamowitymi sportowcami, którzy są zdolni do niesamowitych wyczynów fizycznych, ale nadal są ludźmi. Nadal się męczą, są podatne na zmęczenie i muszą dbać o swoje ciało tak jak my wszyscy. To, że jesteś niesamowitym sportowcem, nie oznacza, że ​​nagle dostajesz od życia darmową przepustkę.

Dlaczego jest to ważne dla Ciebie jako gracza sportowego? Zbyt często gracze zaniedbują przyjrzenie się skutkom trudnego harmonogramu, wielu podróży terenowych lub wielu gier w ciągu kilku nocy. Chociaż nigdy nie powinieneś automatycznie stawiać zakładów przeciwko drużynie, o której myślisz, że będzie zmęczona jednym z wyżej wymienionych czynników, jest to świetne miejsce, aby zacząć szukać wartościowych miejsc lub zespołów, które mogą pokryć spread.

Wybór zwycięzców na podstawie rolek z wyróżnieniem

Każdy może umieścić film z wydarzeniami z każdej przegranej drużyny koszykówki, który sprawi, że pomyślisz, że ta drużyna ma dobrą passę. Problem w tym, że czasami media sportowe robią to właśnie. Nie próbują cię zmylić, ale po prostu chcą pokazać ci najważniejsze momenty meczu, a czasami te wydarzenia pochodzą również od przegranej drużyny.

Jeśli masz zamiar wyciągnąć wnioski z materiału z gry, obejrzyj całą grę. Tak, to trwa dłużej, ale chroni Cię przed błędnym wyobrażeniem o grze i przebiegu gry.

Zakłady na zbyt wiele gier

Jedną z największych zalet zakładów na koszykówkę jest to, że w sezonie koszykarskim jest wiele gier do wyboru. W niektórych porach roku, takich jak March Madness w college’ów koszykówce, możesz obstawiać niesamowitą liczbę meczów. Chociaż jest niesamowicie mieć tak wiele okazji do obstawiania wygrywających zakładów, musisz uważać, aby nie dać się ponieść emocjom, ile gier stawiasz.

Mówi się, że zakład ma wartość, jeśli potencjalna wypłata obiecana za prawidłowy wybór jest wyższa niż powinna. Zasadniczo bukmacherzy online wypłacają Ci pieniądze na podstawie prawdopodobieństwa wygrania zakładu. Im większe prawdopodobieństwo wygranej zakładu, tym mniej otrzymasz wypłatę. Jeśli prawdopodobieństwo wygranej zakładu jest mniejsze, otrzymasz premię za wygraną. Bukmacher dokłada wszelkich starań, aby wypłacić Ci dokładnie to, co powinieneś otrzymać, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wygranej zakładu.

Przesadna reakcja na media informacyjne

Wiadomości sportowe niestety nie są Twoim przyjacielem, jeśli chodzi o znajdowanie wartości i wypłacanie biletów na koszykówkę. Są obszary, w których są pomocne, a są też obszary, w których mogą wyrządzić ci więcej szkody niż pożytku. Jeśli chodzi o przekazywanie wiadomości i faktów, są świetne. Wykonują świetną robotę, szybko przekazując ci historię o kontuzjach, transakcjach, ogłoszeniach itp. Z pewnością warto wykorzystać ich zasięg do tego typu rzeczy.

Dodatkowo musisz zdać sobie sprawę, że wszystkie ich typy na to, kto wygra, są niezależne od kursów wypłaty lub spreadów. Po prostu wybierają zwycięzców i nie dają Ci znać, czy sam zakład ma jakąkolwiek wartość. To oczywiście straszne podejście do zakładów sportowych, ale świetne podejście do rozrywki.

Oczywistym wyjątkiem są programy, podcasty, artykuły lub programy skierowane do obstawiających zakłady sportowe.

Nie zwracanie uwagi na początkowe składy

Kolejnym błędem, który popełnia wielu obstawiających, jest to, że nie sprawdzają początkowych składów przed postawieniem zakładów. Większość ludzi doskonale zdaje sobie sprawę, kiedy kluczowy gracz jest kontuzjowany lub nie gra z tego czy innego powodu. Ale wiele osób nie ma czasu, aby sprawdzić składy i zobaczyć, czy któryś z graczy wspierających nie jest kontuzjowany lub nie siedzi na meczu.

Jeśli zauważysz kursy, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe, upewnij się, że sprawdzasz składy dwukrotnie i trzykrotnie, ponieważ zwykle dzieje się tak z powodu gracza lub graczy, którzy nie planują grać. Obstawiając koszykówkę można znaleźć dobrą wartość, ale bardzo rzadko można znaleźć linie, które są naprawdę zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.

Wniosek

W grze jest wiele czynników, które musisz wziąć pod uwagę, jeśli chcesz zarabiać na zakładach na koszykówkę. Nie ma jednej złotej zasady, która automatycznie zmieni Cię w wygrywającego gracza, ale pamiętanie o wszystkich tych aspektach przed obstawianiem zakładów okaże się owocne na dłuższą metę.