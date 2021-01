Tyrese Maxey – bardzo ciekawy debiutant Sixers (WIDEO)

Tyrese Maxey / fot. wikimedia commons

Aż 39 punktów, a więc najwięcej oczek debiutanta Sixers od czasu samego Allena Iversona w 1997 roku! W taki sposób Tyrese Maxey (20 lat, 188 cm) „przywitał się” z ligą w ubiegłym tygodniu. Od początku swojej przygody z NBA prezentuje się on zresztą bardzo solidnie, a przez problemy kadrowe Sixers mógł wreszcie pokazać swój spory potencjał i zagrać pierwsze skrzypce w zespole z Filadelfii.

I tak, w ostatnich pięciu spotkaniach 20-latek za każdym razem zdobywał 15 lub więcej oczek, a odkąd został przesunięty do pierwszej piątki to notuje średnio ponad 21 punktów w każdym meczu! W ostatnich dniach z Filadelfii chcieli go więc „wyjąć” Rockets przy okazji transferu Jamesa Hardena, choć ostatecznie zdecydowali się na ofertę Brooklyn Nets.

Sixers mają tym samym szansę przekonać się, jakim tak naprawdę graczem jest Maxey. Wybrany z 21. numerem ubiegłorocznego draftu obrońca to była gwiazda słynnej uczelni Kentucky, gdzie rozkochał wszystkich przede wszystkim swoją nieustępliwością, energią, twardą grą i solidnym koszykarskim rzemiosłem. Koszykówki uczył się bowiem pod okiem trenera i jednocześnie swojego ojca Tyrone’a.

.

W drafcie spadł jednak na początek trzeciej dziesiątki przede wszystkim ze względu na wątpliwości dotyczące jego rzutu. Skautom od początku podobał się jego potencjał strzelecki i możliwość zdobywania punktów na wiele różnych sposobów, natomiast tylko 32-procentowa skuteczność rzutów z wyskoku i 29-procentowa skuteczność za trzy punkty na parkietach NCAA skutecznie odstraszyła niektóre kluby.

Zdecydowali się Sixers, którzy widzą w 20-latka gracza bardzo wszechstronnego – takiego, który może bronić zawodników z różnych pozycji i stanowić ważną część ofensywy. Maxey od początku sezonu udowadnia, że jak stać go na dużą rolę w zespole. Jak do tej pory słychać zresztą same pochwały na temat obrońcy i jego etyki pracy, a kolejne dobre występy pokazują, że młody gracz szybko się uczy.

.

20-latek bardzo dobrze przygotował się zresztą do swojego debiutanckiego sezonu, a w trakcie przerwy od gry spowodowanej pandemią w pełni poświęcił się treningom, zaczynając już od szóstej rano. Zatrudnił także osobistego kucharza, który odpowiedzialny jest za jego właściwą dietę – tego typu działanie pokazuje zresztą, że na poważnie podchodzi do swojej kariery.

Dodatkową motywacją dla niego może być fakt, że sporo klubów pominęło go w drafcie. Maxey woli jednak patrzeć na to z innej strony i przyznaje, że bardzo mu się w Filadelfii podoba, a lepiej chyba nie mógł trafić. Zadowoleni są także 76ers – warto obserwować więc dalszy rozwój 20-letniego obrońcy, któremu pewności siebie i talentu na pewno nie brakuje.

Tomek Kordylewski

