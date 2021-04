Urwany kosz w Opolu – mecz do powtórzenia

W ten sposób Bartłomiej Ratajczak zerwał kosz w Opolu. Mecz od zera zostanie rozegrany jutro od 11:00 w Stegu Arenie. #1LKosz pic.twitter.com/CSNlZbY4zX — Piotr Jankowski (@PioJankowski) April 17, 2021

Koszykarze Górnika Trans.eu nie wywalczyli w sobotę spodziewanego awansu do półfinału Suzuki 1. ligi. Przeszkodziła im w tym…awaria konstrukcji kosza, do której doszło w 2. kwarcie spotkania w Opolu, po wsadzie Bartłomieja Ratajczaka. Mecz zostanie powtórzony (od początku) w niedzielę od godz. 11:00.

Jak widać na powyższym tweecie, udostępnionym przez komentatora 1-ligowych meczów Piotra Jankowskiego, do sytuacji doszło na 3 minuty przed zakończeniem 2. kwarty sobotniego spotkania. Bartłomiej Ratajczak efektownym wsadem ściągnął konstrukcję kosza w hali Politechniki w Opolu do poziomu lepiej przystosowanego do rozgrywek mini-basketu.

Podkoszowy Górnika Trans.eu Wałbrzych wykonał tą efektowną akcję przy prowadzeniu swojej drużyny 31:30 w 3. meczu ćwierćfinałowym przeciwko Weegree AZS Politechnice Opolskiej. Pierwsze dwa spotkania, rozegrane w poprzedni weekend, wałbrzyszanie wygrali u siebie 103:67 i 88:84, w wyniku czego od awansu do finałowej czwórki Suzuki 1. ligi dzieliło ich już tylko 1 zwycięstwo.

Koszykarze Górnika, drugi zespół po sezonie regularnym (bilans 25-5), awans będą mogli wywalczyć za to w niedzielę, gdyż wtedy, o godz 11:00 spotkanie numer 3 zostanie powtórzone od stanu 0:0.

