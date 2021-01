Utah Jazz grają jak z nut – numer jeden w NBA! (WIDEO)

Rudy Gobert i Donovan Mitchell / fot. wikimedia commons

Chyba mało kto spodziewał się, że po miesiącu nowego sezonu to Utah Jazz będą numerem jeden w NBA. Po raz ostatni Utah Jazz przegrali 6 stycznia, a od tego czasu wygrali 11 kolejnych pojedynków. To najdłuższa seria zwycięstw w trwającym sezonie. Co więcej, podopieczni Quina Snydera po prostu dominują nad swoimi rywalami tak w ataku, jak i w obronie.

10 z 11 wygranych Utah było różnicą co najmniej 10 oczek, co świetnie obrazuje to, jak dobrze spisują się ostatnio Jazz. Ich sekret? Solidna gra po obu stronach parkietu. W ataku Jazz trafiają za trzy jak niemal żaden inny zespół w historii NBA. Na koncie mają już osiem kolejnych meczów z co najmniej 15 trójkami – to trzecia najdłuższa taka seria w historii NBA.

Znakomicie spisuje się przede wszystkim Mike Conley, który ma szansę na swoją pierwszą nominację do All-Star Game w karierze. Były rozgrywający Memphis Grizzlies swój pierwszy sezon w Utah miał mocno przeciętny. Już w bańce pokazywał jednak dużo lepszą grę, a w trwających rozgrywkach przechodzi samego siebie i w wieku 33 lat gra chyba najlepszą w karierze koszykówkę.

Liderem pozostaje Donovan Mitchell, choć on akurat ostatnio pauzuje ze względu na koronawirusa. Dług wdzięczności spłaca Jordan Clarkson, któremu Jazz przed startem rozgrywek dali nowy kontrakt o wartości 52 milionów dolarów za 4 lata gry. W coraz lepszej formie jest też Bogdan Bogdanović – w piątek był najlepszym strzelcem spotkania z dorobkiem 32 oczek (w tym 7/11 z dystansu).

Nie można także zapomnieć o tym, jak ważny dla sukcesów Jazz jest Rudy Gobert. Środkowy stanowi przede wszystkim o sile zespołu w defensywie i na tablicach, choć w tym tygodniu w jednym ze spotkań do 20 zbiórek dołożył także 29 punktów. Potem w mediach społecznościowych dał prztyczka w nos tym ekspertom, którzy przed startem rozgrywek nie widzieli Jazz w fazie play-off.

Dla Jazz prawdziwy sprawdzian tożsamości dopiero jednak nadchodzi. W lutym Utah czeka bowiem sporo pojedynków z bardzo mocnymi rywalami – od 9 do 26 lutego zmierzą się m.in. z Celtics, Bucks, Sixers, Clippers (dwa razy) czy Lakers. Z jednej strony to trudny test, z drugiej jednak szansa, by udowodnić, że ta znakomita gra to wcale nie jest przypadek i także Jazz trzeba traktować jako kandydatów do tytułu.

Tomek Kordylewski

