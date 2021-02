Utah Jazz imponują – Lakers bez szans (WIDEO)

Mike Conley / fot. wikimedia commons

Brad Stevens kilka tygodni temu stwierdził, że obecny skład Utah Jazz jest najbliższą wersją San Antonio Spurs z 2014 roku. Tamta drużyna Spurs grała fantastyczną zespołową koszykówkę i w świetnym stylu zdobyła mistrzostwo, ogrywając w finałach Miami Heat. To całkiem odważne porównanie szkoleniowca Celtics.

Tym bardziej po kolejnych znakomitych meczach Jazz, którzy rzeczywiście pokazują bardzo zespołowy basket i świetnie współpracują po obu stronach parkietu. W środę nie dali większych szans Los Angeles Lakers i ograli mistrzów różnicą 25 punktów. Po drodze trafili 22 rzuty z dystansu, a swojego rywala zatrzymali na zaledwie 40-procentowej skuteczności.

Tym samym Jazz wygrali po raz 22 w ostatnich 24 meczach i umocnili się na pierwszym miejscu w całej lidze. W tym okresie aż 20-krotnie wygrywali różnicą co najmniej 10 oczek. W środę znów dobrze spisała się cała drużyna – po 18 punktów mieli Rudy Gobert i Jordan Clarkson, a ogółem sześciu zawodników ze składu trenera Quina Snydera zdobyło 10 lub więcej punktów.

Coraz głośniej mówi się więc o tym, że Jazz stać w tym sezonie na walkę o mistrzostwo. Ich gra wygląda znakomicie po obu stronach parkietu, a świetna chemia w zespole skutkuje bardzo dobrze układającą się współpracą. Utah ma już na koncie zwycięstwa m.in. z Warriors, Clippers, Bucks, 76ers, a teraz także Lakers – drużynę z Salt Lake City trzeba więc traktować poważnie.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że Lakers od paru meczów muszą sobie radzić bez kontuzjowanego Anthony’ego Davisa, a na dodatek wciąż na kwarantannie przebywa Dennis Schroder. Bez tej dwójki klub z Miasta Aniołów traci mnóstwo jakości. Porażka z Jazz była już czwartą z rzędu, ale w Los Angeles uważają, że tego typu „trudne czasy” mogą przynieść drużynie sporo korzyści.

Jak bowiem podkreśla Markieff Morris, to właśnie takie cięższe okresy pozwalają budować charakter zespołu i przygotowują drużynę do walki o najwyższe cele. Podobnie uważa także LeBron James. „Jazz skopali nam teraz tyłki, ale faza play-off to już zupełnie inna sprawa” – dodał LBJ, który środowe spotkanie zakończył z najlepszym w swoim zespole dorobkiem 19 oczek.

