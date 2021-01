Utah Jazz na fali – już 7 zwycięstw z rzędu!

Donovan Mitchell / fot. wikimedia commons

Tak długiej serii wygranych w tym sezonie nie miał jeszcze nikt. Utah Jazz po dość niemrawym starcie rozgrywek wygrali ostatnich siedem spotkań i biją się w tej chwili o pierwsze miejsce w konferencji zachodniej z takimi tuzami jak Los Angeles Lakers i Los Angeles Clippers. W czwartek ponownie okazali się lepsi od Pelicans, a do wygranej znów poprowadził ich Donovan Mitchell.

Obrońca zapisał na konto 36 punktów, 7 zbiórek oraz 5 asyst, imponując przede wszystkim znakomitą skutecznością. Trafił bowiem 11 z 19 rzutów z gry (w tym 6 z 8 trójek) oraz wszystkie 8 rzutów wolnych i potwierdził, że jest w znakomitej formie. Mitchell już w bańce w Orlando pokazał, że stać go na grę na niezwykle wysokim poziomie, a teraz udowadnia, że nie był to przypadek.

Od początku sezonu kluczem dla Utah Jazz jest jednak znakomita gra Mike’a Conleya, który wygląda jak za swoich najlepszych lat w Memphis. W czwartek zaliczył kolejny bardzo dobry mecz, zdobywając 20 oczek oraz 6 asyst i 3 przechwyty. Według statystyk zaawansowanych Conley gra jak jeden z najlepszych zawodników w lidze, a jego wpływ na postawę Jazz z pewnością należy docenić.

33-latek w poprzednim sezonie miał problemy zdrowotne i zaliczył spory regres, ale w trwających rozgrywkach jest bardzo pozytywną niespodzianką dla kibiców z Salt Lake City. Rozgrywający ma wreszcie naprawdę dużą szansę, by po raz pierwszy w karierze zostać wybranym all-starem – tym bardziej, że Jazz są w chwili obecnej wśród najlepszych drużyn w NBA.

Czy będą w stanie to utrzymać? Głęboki i wyrównany skład daje nadzieje, szczególnie że trener Quin Snyder ma do dyspozycji także solidną ławkę rezerwowych z Jordanem Clarksonem i Joe Inglesem na czele. Warto przypomnieć, że Jazz w poprzednim sezonie pożegnali się z fazą play-off już w pierwszej rundzie, choć prowadzili z Nuggets wynikiem 3-1. Teraz zdaje się robią wszystko, by tamtą plamę zmazać i na razie idzie im znakomicie.

Tomek Kordylewski

