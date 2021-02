Utah Jazz poza zasięgiem – są najlepsi i biją rekordy

Rudy Gobert i Donovan Mitchell / fot. wikimedia commons

Nie ma w NBA mocnych na Utah Jazz. Drużyna z Salt Lake City po wpadce z Clippers szybko wróciła na zwycięskie tory i w poniedziałek ograła Charlotte Hornets w znakomitym stylu. W trzeciej kwarcie Szerszenie prowadziły jeszcze 11 punktami, ale w ciągu dziesięciu kolejnych minut gry Jazz całkowicie odwrócili losy spotkania i za sprawą zrywu 41-11 mogli świętować pewne zwycięstwo.

Po raz kolejny głównym tego powodem był grad trójek i nowy rekord klubu, czyli 28 trafień z dystansu. Poprzedni rekord – wynoszący 25 i także ustanowiony w pojedynku z Hornets – wytrzymał ledwie kilka tygodni. Dość powiedzieć, że Jazz już na tym etapie sezonu mają na koncie ponad 500 trafionych trójek – nikt w historii NBA nie dokonał tego tak szybko.

Pierwsze skrzypce zagrali tym razem Joe Ingles (7/10 za trzy), Georges Niang (7/7 za trzy) oraz Jordan Clarkson (5/10 za trzy), a więc trójka rezerwowych w układance trenera Quina Snydera. Tego typu zmienników Jazz może zazdrościć cała liga, bo w połączeniu ze świetną grą Donovana Mitchella (23 punkty, 8 asyst) czy Rudy’ego Goberta (10 punktów, 12 zbiórek, 6 bloków) daje to świetne efekty.

Po 31 meczach sezonu Jazz legitymują się więc najlepszym w całej lidze bilansem 25-6. Wszystkie inne drużyny mają juz na koncie co najmniej dziesięć porażek, ale nie klub z Utah. Dzięki temu coach Snyder poprowadzi drużynę LeBrona podczas tegorocznego Meczu Gwiazd. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy i ilu swoich zawodników będzie miał do dyspozycji.

NBA nazwiska rezerwowych do All-Star Game ogłosi we wtorek w nocy i gracze Jazz mają całkiem spore szanse na nominacje, tym bardziej biorąc fakt, że Utah to po prostu najlepsza w lidze drużyna. Duże nadzieje mają przede wszystkim Mitchell i Gobert, ale też na przykład 33-letni Mike Conley, dla którego byłoby to pierwsze takie wyróżnienie w karierze.

Tomek Kordylewski

