Wielka odmiana – Knicks na plusie w NBA

Chyba mało kto spodziewał się, że Tom Thibodeau będzie miał aż tak dobry wpływ na New York Knicks. Tymczasem pod jego wodzą NYK przeżywają najlepszy od lat okres. W lutym wygrali 9 z 14 rozegranych spotkań – to pierwszy raz od 2017 roku, kiedy w ciągu danego miesiąca zaliczyli więcej zwycięstw niż porażek. W tej chwili Knicks plasują się więc wśród czterech najlepszych drużyn na Wschodzie.

W niedzielę nie mieli żadnych problemów, by pokonać ostatnich w tabeli Pistons – już do przerwy prowadzili 11 oczkami, by w drugiej połowie zbudować sobie nawet 24-punktową przewagę. Po 35 meczach sezonu Knicks mogą pochwalić się bilansem 18 zwycięstw oraz 17 porażek. To ich najlepszy wynik od sezonu 2012/13, kiedy to jeszcze z Carmelo Anthonym w składzie kończyli rozgrywki z bilansem 54-28.

Dość powiedzieć, że Knicks na ten moment wyprzedzają w tabeli takie drużyny jak Heat, Celtics, Raptors czy Pacers, a na koncie mają tylko trzy zwycięstwa mniej niż Bucks i cztery wygrane mniej niż Nets oraz 76ers. Walka w konferencji wschodniej zaostrza się więc przed drugą częścią rozgrywek, ale Nowojorczycy ustawili się w znakomitej dla siebie pozycji wyjściowej.

W starciu z Pistons kolejny już raz świetnie zaprezentowała się pierwsza piątka Knicks prowadzona przez Juliusa Randle’a, który zdobył najlepsze w zespole 25 punktów. Już za kilka dni Randle wystąpi tymczasem w swoim pierwszym Meczu Gwiazd i jest to wyróżnienie w pełni zasłużone, biorąc pod uwagę jak dobrze spisują się w trwającym sezonie podopieczni trenera Thibodeau.

Ale dla szatni Knicks nie jest to wcale żadne zaskoczenie – tak przynajmniej twierdzi Randle, według którego tak udane rozgrywki były w Nowym Jorku rzeczą spodziewaną. On sam znakomicie przygotował się do sezonu 2020/21, a jego ciężka praca i zmiana nawyków (w tym m.in. zatrudnienie osobistego szefa kuchni) przynosi teraz fantastyczne efekty.

