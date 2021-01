Wielka strata GTK – Josh Perkins odchodzi do Partizana

Josh Perkins / fot. GTK Gliwice

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Aktualizacja: Klub z Gliwic potwierdził oficjalnie transfer Josha Perkinsa do Belgradu.

Dla amerykańskiego rozgrywającego, byłego kolegi Przemysława Karnowskiego na uniwersytecie Gonzaga, obecny sezon jest pierwszym na europejskich parkietach. W zespole z Gliwic potwierdził swoje duże możliwości i w 19 dotychczasowych spotkaniach notował średnio 13,8 punktu i 6,6 asysty na mecz. Imponował szczególnie podaniami po akcjach typu pick&roll – szczegółowo jego grę analizowaliśmy TUTAJ >>

Rozgrywek w Polsce Josh Perkins jednak nie dokończy, gdyż karierę na Starym Kontynencie kontynuować będzie w Partizanie Belgrad, który od początku listopada prowadzi doskonale znany w Polsce Słoweniec Saso Filipovski.

Serbski klub kilka dni temu stracił doświadczonego rozgrywającego Nemanję Gordicia, który odszedł do Mornaru. W jego miejsce ma przyjść właśnie 25-letni Amerykanin, który otrzyma w Partizanie szansę gry nie tylko w Lidze Adriatyckiej, ale również w EuroCup. Z bilansem 6 zwycięstw i 4 porażek belgradzki zespół zakwalifikował się bowiem do czołowej ”16” tych rozgrywek.

To zawodnik nietuzinkowy⭐🏀. @JoshPerk13 czarował nas swoją grą👀🔥 na parkietach @PLKpl, ale swoją karierę będzie kontynuował w @PartizanBC 🇷🇸



Josh, dziękujemy za te kilka miesięcy🙏🤝❤️ i trzymamy kciuki za rozwój✊🔝



Więcej⬇https://t.co/8RQFuEurhm#TeamGTK #plkpl pic.twitter.com/uiBatKH3Cx — GTK Gliwice (@GTKGliwice) January 4, 2021

Utrata Perkinsa stawia za to w bardzo trudnej sytuacji drużynę z Gliwic. Z 8 zwycięstwami w 19 spotkaniach jest ona w trudnej sytuacji w walce o play off, a teraz będzie zmuszona poszukać nowego rozgrywającego. To tylko pogłębia problemy kadrowe GTK, które wciąż nie zastąpiło również swojego środkowego Malcolma Rhetta, który kilka tygodni temu przeniósł się do MKS-u Dąbrowa Górnicza.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>