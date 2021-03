Wielki AJ Slaughter – rekord sezonu ACB! (WIDEO)

AJ Slaughter / fot. EuroCup Basketball

Już pierwsze minuty spotkania pokazały, że to może być dzień A.J.-a Slaughtera – 33-letni strzelec zdobył pierwsze 7 punktów dla swojego zespołu, w którego pierwszej piątce znalazł się również Aleksander Balcerowski. Młody polski podkoszowy miał jednak przez cały mecz problemy z faulami i ostatecznie zagrał tylko 8 minut, a swój występ zakończył z dorobkiem 6 punktów i 2 zbiórek.

Jego starszy kolega punktował za to przez całe spotkanie, jednak długo niewiele to pomagało – na 4 minuty przed końcem Gran Canaria przegrywała różnicą aż 12 punktów (66:78). Wtedy jednak Slaughter włączył dodatkowy bieg, którego w tym sezonie na parkietach ACB jeszcze nie oglądano. Serią skutecznych akcji praktycznie w pojedynkę doprowadził do remisu 85:85 i dogrywki, a w ostatnich 4 minutach zdobył aż 15 punktów.

W dogrywce najpierw punktowali koledzy z drużyny Slaughtera i Balcerowskiego, ten pierwszy przypomniał jednak o sobie w końcówce, gdy przy prowadzeniu 94:89 na 45 sekund przed końcem trafił rzut z półdystansu.

Goście się jednak nie poddawali i po serii udanych akcji byli bliscy doprowadzenia do kolejnych 5 minut – rzutu za 3 punkty nie trafił jednak JJ Barea (10 pkt, 8 as.), wieloletni koszykarz Dallas Mavericks. Slaughter zakończył mecz z dorobkiem 38 punktów (13/17 za 2, 3/7 za 3, 3/3 za 1), co jest nowym rekordem obecnego sezonu ligi ACB.

Gran Canaria pokonała ostatecznie Estudiantes 97:94 i poprawiła dzięki temu swój bilans na 9 wygranych i 14 porażek. To drużynie Slaughtera i Balcerowskiego daje obecnie 12. miejsce w tabeli.

WM

