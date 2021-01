Wielki Filip Dylewicz – historyczny rekord!

Filip Dylewicz / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Wielkie gratulacje dla Filipa Dylewicza, obecnie zawodnika Asseco Arki Gdynia. Popularnemu „Dylowi” życzymy dalszego śrubowania rekordu! Z pewnością nikt nie będzie miał też nic przeciwko, jeśli jego obecny „ostatni taniec” wcale nie okaże się ostatnim.

Nasz duży wywiad z rekordzistą znajdziesz TUTAJ >>

Władze PLK i klub z Gdyni zaplanowały fetę z okazji rekordu na dziś, mecz z Legią Warszawa, choć – według danych Pulsu Basketu – rekord 672 meczów tak naprawdę pobity został już w poprzednim spotkaniu, gdy Arka 17 stycznia grała z Kingiem Szczecin.

Dariusz Parzeński miał bowiem 671 meczów ligowych na koncie, zatem Dylewiczowi wystarczyły 672, co właśnie przypadło w ubiegłej kolejce. No ale to tylko statystyczna ciekawostka.

Pojutrze, w poniedziałek, 25 stycznia, „Dylu” skonczy 41 lat. Oto lista jego meczów w ekstraklasie, sezon po sezonie:

1997/98 5 1998/99 28 1999/00 18 2000/01 31 2001/02 24 2002/03 8 2002/03 16 2003/04 31 2004/05 26 2005/06 36 2006/07 40 2007/08 41 2008/09 41 2010/11 33 2011/12 44 2012/13 36 2013/14 44 2014/15 37 2015/16 27 2016/17 28 2017/18 30 2018/19 12 2019/20 15 2020/21 21

MT

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>