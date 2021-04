Wielki finał Zastal vs. Stal – jest terminarz!

Łukasz Koszarek i James Florence / fot. A. Romański, plk.pl

Po wygraniu półfnałów po 3:0 obaj półfinaliści zrobią sobie teraz przerwę od bańki w Ostrowie. Zastal leci do Kazachstanu na mecz z Astaną w rosyjskiej lidze VTB, a Stal w izraelskim Tel Awiwie zagra turniej Final Four pucharu FIBA Europe Cup. Potem wrócą do rywalizacji o złoto.

FINAŁ (rywalizacja do czterech wygranych).

MECZ 1 – 28.04.2021 (środa)

MECZ 2 – 29.04.2021 (czwartek)

MECZ 3 – 01.05.2021 (sobota)

MECZ 4 – 03.05.2021 (poniedziałek)

EW. MECZ 5 – 04.05.2021 (wtorek)

EW. MECZ 6 – 06.05.2021 (czwartek)

EW. MECZ 7 – 07.05.2021 (piątek)

Toczone są rozmowy, aby mecze o 3. miejsce rozegrać wcześniej niż zaplanowano, żeby Legia i Śląsk nie musiały aż tak długo czekać. Decyzję poznamy po weekendzie. Na tę chwilę wygląda to następująco:

O TRZECIE MIEJSCE – rywalizacja do dwóch wygranych.

MECZ 1 – 28.04.2021 (środa)

MECZ 2 – 30.04.2021 (piątek)

EW. MECZ 3 – 02.05.2021 (niedziela)

RW

