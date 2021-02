Wielki hit Zastalu? Nikos Pappas na celowniku!

Nikos Pappas / fot. Euroleague

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Znany z gry w Panathinaikosie Ateny i reprezentacji Grecji Nikos Pappas (195 cm, 30 lat) jest bliski podpisania kontraktu z Enea Zastalem – poinformowały źródła w Grecji, a także portal Sportando. Byłby to hitowy transfer mistrzów Polski w odpowiedzi na utratę Gabriela Lundberga.

Nikos Pappas jest raczej strzelcem niż rozgrywającym i jego sprowadzenie wypadałoby zapewne modyfikacji w taktyce drużyny z Zielonej Góry po sprzedaży do CSKA Moskwa Gabriela Lundberga. Pappas przez poprzednie 7 sezonów był jednak graczem rotacji greckiego giganta z Aten, z którym 5-krotnie zdobywał mistrzostwo Grecji i walczył w Eurolidze. Występował również w reprezentacji swojego kraju – w 2017 roku zagrał na mistrzostwach Europy.

Po raz ostatni zagrał w oficjalnym meczu we wrześniu ubiegłego roku, gdy podpisał kontrakt z izraelskim Hapoelem Jerozolima, by pomóc tej drużynie w turnieju Final 8 Ligi Mistrzów. Hapoel odpadł jednak po jednym spotkaniu.

Jak twierdzą greckie źródła, 30-letni gracz w ostatnim czasie coraz bardzo niecierpliwił się w kwestii braku gry i pozostawał w regularnym treningu. Wiele wskazuje na to, że wykorzystał to Żan Tabak i działacze z Zielonej Góry, którzy przekonali go do dokończenia sezonu w Polsce, nie bez znaczenia była zapewne również możliwość gry w lidze VTB.

Przed kilkoma dniami Enea Zastal podpisał również Amerykanina Skylera Bowlina, który powinien być uzupełnieniem rotacji zespołu na obwodzie.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>