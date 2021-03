Wielki Kyrie Irving – Nets rozbili Celtics (WIDEO)

Kyrie Irving / fot. wikimedia commons

Łącznie już 77 punktów ma w tym sezonie Kyrie Irving w starciach z Boston Celtics. On sam twierdzi, że pojedynki z byłym klubem – którego barwy reprezentował w latach 2017-2019 – nie są jakimś powodem do dodatkowej motywacji, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że Irvingowi nieco mocnie zależy w tych meczach na dobrych występach.

W czwartek zdobył 40 punktów (15/23 z gry), czym wyrównał swój najlepszy wynik w trwających rozgrywkach – przez cały mecz miał sporo swobody, a w samej końcówce po jednej z akcji, gdy z łatwością dostał się pod kosz i wymusił faul, wykrzyczał że takie granie jest po prostu zbyt łatwe. Celtowie rzeczywiście nie postawili twardych warunków i nie pomógł im nawet powrót do gry Marcusa Smarta.

Co prawda mecz był dość wyrównany, ale w końcówce Nets spokojnie odskoczyli, wykorzystując świetną formę strzelecką m.in. Landry’ego Shameta (18 punktów, 6/9 z dystansu) czy Joe Harrisa (12 oczek, 3/9 z dystansu). Ich trafienia za trzy punkty okazały się kluczowe, podobnie jak gra Irvinga w pierwszej połowie, kiedy to rozgrywający nie pozwolił Celtom wyrwać się do przodu z przewagą.

Po spotkaniu Irving bardzo ciepło pożegnał swoich byłych kolegów z bostońskiej szatni, a w rozmowie z dziennikarzami nie ukrywał poirytowania doniesieniami z przeszłości, jakoby miał mieć złe relacje z niektórymi z nich. „I co, zdziwieni?” – rzucił sarkastycznie do mediów, dodając że tego typu rewelacje są po prostu wyssane z palca. Dodał także, że w fazie play-off liczy na kolejny pojedynek z Celtics.

Nets wygrali tym samym swoje drugie w tym sezonie starcie z rywalem z dywizji – tym razem bez Kevina Duranta, którego absencja może się nieco przedłużyć, gdyż problemy ze ścięgnem udowym wymagają przeprowadzenia kolejnych badań. Mimo jego braku na Brooklynie radzą sobie jednak znakomicie i są już bardzo blisko pierwszego miejsca w konferencji wschodniej.

