Wielki sukces Zastalu – Chimki pokonane!

Takie szanse trzeba umieć wykorzystywać! Chimki pogrążone są w głębokim kryzysie, mają kłopoty finansowe i sportowe (ostatnie miejsce w Eurolidze), ale to wciąż bardzo silny zespół, pełen gwiazd europejskiej koszykówki.

Zastal pod Moskwą od początku ruszył z impetem, szybko prowadził 18:8. Bardzo dobry mecz grał Łukasz Koszarek, łączący rolę strzelca z podającym – miał 14 punktów (4/5 z dystansu) i 8 asyst. Kluczowym graczem ataku był Rolands Freimanis, górujący (podobnie jak Goefrrey Groselle) warunkami fizycznymi nad rywalami i częściej niż zwykle grający bliżej obręczy.

Rosyjski zespół inicjatywę przejął tylko w 2 . kwarcie, gdy szalał doskonały Aleksiej Szwied. Były gracz klubów NBA popisywał się wszechstronnością, błyskotliwymi wjazdami i rzutami z dystansu, skończył mecz z 34 punktami i 7 asystami.

Do przerwy było 52:46, ale druga połowa należała już do Zastalu, silniejszego fizycznie i mającego Geoffreya Groselle’a, który w decydujących momentach zrobił różnicę po obu stronach parkietu. Amerykanin (27 pkt.) trafił trudne rzuty w ostatniej minucie i zaliczył kluczowy przechwyt. Sporo dobrych akcji znów pokazali Koszarek oraz – rzetelny we wszystkim co robi – Kris Richard.

Zastal kontynuuje świetny sezon w rozgrywkach VTB, playoffy są już niemal przesądzone. Po ostatnich poważnych wzmocnieniach pozostaje też murowanym faworytem rywalizacji w PLK.

