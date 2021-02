Wizards zadziwiają – ograli nawet Lakers! (WIDEO)

Russell Westbrook / fot. YouTube

Takiego obrotu spraw w Waszyngtonie chyba nikt się nie spodziewał. Wydawało się, że Wizards pewnie zmierzają po jeden z najgorszych w całej lidze wyników, a posada trenera Scotta Brooksa wisi na włosku. Przez cały ten czas rosła frustracja Bradleya Beala, który dwoił się i troił, ale jego wysiłki z reguły nie przynosiły pożądanych efektów w postaci zwycięstw.

To się wreszcie zmieniło. Wizards wygrali pięć meczów z rzędu i powoli wygrzebują się z dołów konferencji wschodniej. W poniedziałek po dogrywce ograli Los Angeles Lakers, a wcześniej pokonali m.in. Boston Celtics czy Denver Nuggets. W tym momencie na Wschodzie tylko Brooklyn Nets mogą pochwalić się dłuższą serią zwycięstw niż stołeczna drużyna.

Do wygranej z mistrzami Lakers (grającymi bez Anthony’ego Davisa) poprowadził duet Beal-Westbrook – ta dwójka zapisała na konto łącznie aż 65 oczek, a w szczególności Beal trafiał w końcówce spotkania bardzo ważne rzuty. Tym samym Wizards udało się odrobić 17-punktową stratę z drugiej połowy.

Kluczem do wszystkiego okazuje się być chyba jednak Westbrook, który wreszcie zaakceptował fakt, że musi zmienić nieco swój styl gry.

Westbrook w pięciu ostatnich meczach oddał łącznie zaledwie dziewięć rzutów zza łuku. Nie trafił ani jednej próby, ale sam fakt ograniczenia trójek jest tutaj bardzo ważny. Jak się okazuje, drużyny Westbrooka począwszy od sezonu 2016/17 wygrały aż 80 ze 107 spotkań, w których rozgrywający oddał maksymalnie trzy rzuty z dystansu.

Jest to więc krok w dobrym kierunku, a zadowolony musi być ostatnio Beal, bo jego zespół wreszcie wygrywa. Ale przed Wizards wciąż bardzo długa droga – w tej chwili stołeczna ekipa z bilansem 11-17 zajmuje dopiero 13. miejsce w swojej konferencji. O ewentualnym awansie do fazy play-off nie ma jeszcze co myśleć, choć ostatnie zwycięstwa z pewnością dają jeszcze jakieś nadzieje.

