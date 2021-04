Wschodząca gwiazda – Balcerowski z nagrodą EuroCup!

Aleksander Balcerowski / fot. EuroCup

Kandydatami do tej nagrody byli zawodnicy, którzy w lipcu poprzedzającym start sezonu 2020/21 nie mieli ukończonych 22 lat. Aleksander Balcerowski dopiero w listopadzie będzie obchodził 21. urodziny, być może będzie miał zatem szansę pójść śladami Czarnogórca Bojana Dubljevicia, który dwukrotnie zdobywał ją w 2013 i 2014 roku.

Między innymi z powodu przebytego koronawirusa początek sezonu nie był dla Balcerowskiego udany, lecz z każdym kolejnym miesiącem reprezentant Polski odgrywał coraz większą rolę w zespole z Wysp Kanaryjskich.

Ostatecznie zakończył on występy w 7DAYS EuroCup ze średnią 6,5 punktu i 3,7 zbiórki, a z gry trafiał ze znakomitą 66-procentową skutecznością. HerbaLife Gran Canaria awansowała do półfinału tych rozgrywek, co było dla niej najlepszym wynikiem od 2016 roku. W nim hiszpański zespół przegrał jednak z AS Monaco, który w finale tych rozgrywek zmierzy się z rosyjskim Uniksem Kazań.

Na liście zwycięzców tej nagrody z poprzednich lat znajdziemy między innymi Mateusza Ponitkę (2016 rok w Stelmecie Zielona Góra), a także gwiazdy NBA: Kristapsa Porzingisa (Dallas Mavericks) i Jonasa Valanciunasa (Memphis Grizzlies)

WM

