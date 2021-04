Zagadkowy wybór Kinga – Rolandas Jarutis w Szczecinie

Rolandas Jarutis / fot. wikimedia commons, Augustas Didzgalvis

Trochę starsi kibice PLK zapewne doskonale pamiętają Rolandasa Jarutisa z ekstraklasowych parkietów (lata 2002-2004 w Czarnych Słupsk i Polonii Warszawa) – Litwin był bardzo dobrym, agresywnym obrońcą, który świetnie czuł się w kontratakach. Swoją karierę zawodniczą zakończył w ukraińskim Azowmaszu Mariupol i to właśnie w tym klubie, w sezonie 2010/2011 zadebiutował z powodzeniem w roli głównego trenera – poprowadził ten zespół do Final Four ligi VTB, znalazł się również w finale ligi ukraińskiej i krajowego pucharu.

W kolejnych latach częściej przywdziewał jednak garnitur działacza, a ostatnio pełnił rolę generalnego menedżera Rytas Wilno. Jako trener prowadził m.in. Akademię Koszykarską Sarunasa Marciulionisa, a także pełnił funkcję asystenta u swojego bardziej doświadczonego rodaka Jonasa Kazlauskasa w lidze chińskiej.

– Dla mnie to świetne wyzwanie i wielki honor, że będę mógł pracować w Kingu Szczecin. Słyszałem o tej organizacji bardzo dużo dobrych rzeczy. Rozmawiałem z trenerem Mindaugasem Budzinauskasem, ale też innymi litewskimi zawodnikami, którzy w poprzednich latach grali w Szczecinie. Wszyscy wypowiadają się o zespole, mieście, prezesie i kibicach w samych ciepłych słowach. To klub, który ma bardzo duże ambicje. Panują tu świetne warunki do pracy. Dla mnie to wielka przyjemność, olbrzymi honor i duża odpowiedzialność – powiedział nowy szkoleniowiec oficjalnej stronie klubu.

Na stanowisku głównego szkoleniowca 44-letni Jarutis zastąpił Jesusa Ramireza. Prowadzony przez Hiszpana zespół zakończył rozgrywki sezonu 2020/21 na 7. miejscu po przegranych 1:3 ćwierćfinałach z Legią Warszawa.

WM

