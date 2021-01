Zaskakujący ruch Startu – Thomas Davis w Lublinie

Thomas Davis / fot. K. Cichomski, King Szczecin

Dla Amerykanina obecny sezon jest już piątym w Polsce i w pierwszych jego miesiącach zapowiadało się, że może być jego jednocześnie najlepszym. Thomas Davis imponował szczególnie skutecznością w rzutach za 3 punkty, która nawet teraz sięga 41%. Od początku grudnia 29-latek grał jednak coraz mniej i coraz gorzej, słychać było również, że jego fanem nie był Jesus Ramirez, nowy trener szczecińskiej drużyny.

W środę King poinformował oficjalnie o rozwiązaniu kontraktu z Amerykaninem, który jednak pozostanie na polskich parkietach. Dosyć niespodziewanie zainteresowanie wyraził nim bowiem lubelski Start.

Czemu niespodziewanie? Drużyna Davida Dedka ma co prawda problemy personalne, ale po ucieczce Adama Kempa i odejściu Josha Sharmy do Fuenlabrady dotyczą one przede wszystkim pozycji podkoszowych. Na „2-3” jest za to kwartet Franke, Dorsey-Walker, Laksa i Dziemba, który powinien zapewnić drużynie spokój i sporo punktów z obwodu.

Można się też zastanawiać, czy ściągnięcie Davisa nie zmniejszy środków przeznaczonych na nowego centra. Chociaż o taki błąd taktyczny chyba byśmy wicemistrzów Polski nie podejrzewali.

Lubelski zespół z bilansem 13 zwycięstw i 6 porażek pozostaje w czołówce ligowej tabeli. W ostatnich dniach Start poniósł jednak dwie bolesne porażki, które pokazały, że drużyna pilnie potrzebuje wzmocnień. Najpierw w lidze z Arged BM Slam Stalą Ostrów (62:82), a następnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów z węgierskim Falco Szombathely (59:83).

WM

