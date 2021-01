Zastal bez litości w Dąbrowie – koniec serii MKS-u

Łukasz Koszarek i Geoffrey Groselle / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Gospodarze rozpoczęli mecz mocno, od trzech celnych rzutów za 3 punkty i po 4 minutach prowadzili 15:10. Zielonogórska obrona szybko jednak przykręciła śrubę rywalom i przez kolejne 16 minut pozwoliła MKS-owi na zdobycie zaledwie 19 punktów.

Goście w 1. połowie w ataku mogli za to liczyć na Geoffreya Groselle’a (18 pkt, 8/13 z gry, 8 zb.), który wykorzystywał brak podwojenia ze strony defensywy gospodarzy i z łatwością zdobywał punkty. Jeden z lepszych meczów w ostatnich tygodniach rozgrywał również Cecil Williams (10 pkt, 8 zb.), nie tylko skuteczny, ale i wykonujący sporo pracy w obronie.

Do przerwy Enea Zastal prowadził 53:34, a w połowie 3. kwarty jego przewaga, po dwóch „trójkach” Marcela Ponitki, wynosiła nawet 20 punktów (69:49). Wtedy jednak dobry fragment zanotowali koszykarze Alessandro Magro. W obronie zatrzymali gości w kilku kolejnych akcjach, a w ataku skutecznie wykorzystywali Michała Nowakowskiego (19 pkt, 6 zb.).

Dzięki temu 4. kwartę rozpoczęli przy wyniku 60:72, co jeszcze dawało im nadzieję na powalczenie o końcowe zwycięstwo. Zielonogórzanie szybko im wybili to jednak z głowy – rozpoczął celną „trójką” Łukasz Koszarek, a potem 8 punktów z rzędu zdobył Janis Berzins. To podcięło skrzydła zawodnikom MKS-u i ostatecznie przegrali oni całe spotkanie aż 69:97.

Zastal wygrał zatem po raz 19. w tych rozgrywkach i przy zaledwie 2 porażkach jest zdecydowanym liderem tabeli. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał za to po raz 13. w sezonie, co jednak przy 8 zwycięstwach nie przekreśla jeszcze jego szans na włączenie się do walki o 8. miejsce, ostatniego dającego awans do play off.

RW

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>