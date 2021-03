Zastal gromi Jenisej – Freimanis w świetnej formie

To było pierwsze zwycięstwo gospodarzy po serii 25 porażek z rzędu! Zetkama Doral Nysa Kłodzko sensacyjnie pokonała Dziki Warszawa 91:85 i odniosła 1. zwycięstwo w obecnym sezonie Suzuki 1. ligi. Goście słabą postawą na wyjeździe gubią szansę na awans do fazy play off.