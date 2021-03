Zastal jednak zdrowy – terminarz cofnięty

Nie potwierdziły się informacje o problemach z koronawirusem w drużynie Enea Zastalu. Zielonogórski zespół nie poleciał co prawda do Kazachstanu na mecz ligi VTB, jednak po wyjaśnieniu sytuacji normalnie trenuje i przygotowuje się na start play off, które rozpocznie według pierwotnego terminu – 30 marca.