Zastal na 6. miejscu w VTB – znamy rywala w playoff

Chociaż Enea Zastal swoje występy w sezonie regularnym ligi VTB zakończył przed kilkoma dniami nieudanym występem przeciwko Astanie (porażka 82:88), to dopiero w niedzielę rozstrzygała się jego końcowa pozycja po 1. części rozgrywek. Zastal mógł zająć 6. lub 7. pozycję, a zależało to od wyniku meczu pomiędzy Chimkami Moskwa i Awtodorem Saratów.

Chimki niespodziewanie przegrały go 80:84 i to polska drużyna z bilansem 13 zwycięstw i 11 porażek zajęła ostatecznie 6. miejsce w tabeli. W ćwierćfinale zielonogórski zespół zagra z 3. Uniksem Kazań (bilans 18-6), z którym w sezonie regularnym, jeszcze w składzie ze sprzedanym do CSKA Moskwa Gabrielem Lundbergiem, toczył bardzo zacięte pojedynki. W listopadzie ubiegłego roku Zastal wygrał na własnym parkiecie 92:86, a w styczniu minimalnie przegrał w Kazaniu 64:65 (wideo poniżej)

Liga VTB nie opublikowała jeszcze oficjalnego terminarza fazy play off, jednak najprawdopodobniej rozpocznie się on 10 lub 11 maja. Napięty terminarz, związany z występami kilku jego uczestników w europejskich pucharach, powoduje jednak, że rywalizacja będzie rozgrywana nie do 3, jak wcześniej planowano. a tylko do 2 wygranych.

Pary ćwierćfinałowe ligi VTB:

(1) Zenit Sankt Petersburg – (8) Parma Perm

(2) Lokomotiw Kubań – (7) Chimki Moskwa

(3) Uniks Kazań – (6) Enea Zastal Zielona Góra

(4) CSKA Moskwa – (5) Niżny Nowogród

