Zastal ogrywa Parmę – wielkie trójki Koszarka! (WIDEO)

Łukasz Koszarek / fot. A. Romański, plk.pl

Po wielkiej walce przez 40 minut Enea Zastal pokonał w Zielonej Górze Parmę Perm 95:92 w meczu ligi VTB. Goście długo przeważali, ale Rolands Freimanis (26 pkt) i rewelacyjny w 4. kwarcie Łukasz Koszarek (18 pkt, 5/7 za 3) odwrócili losy spotkania.

Chociaż spotkanie zaczęło się od kilku dobrych akcji gospodarzy, w 1. kwarcie szczególnie skuteczny był Skyler Bowlin w rzutach 3-punktowych, to szybko zarysowała się przewaga gości z Permu. Wygrali oni fragment oni gry aż 18:4 i zbudowali przewagę, którą koszykarze Enea Zastalu próbowali odrobić przez resztę spotkania.

Przychodziło to z wielkim trudem. Gdy tylko udało się straty zmniejszyć poniżej 10 punktów, to błyskawicznie odpowiadali koszykarze Parmy, wśród których w pierwszej piątce wyszedł oczywiście Marcel Ponitka. Zawodnicy Zastalu popełniali też zbyt dużo błędów, mieli trudności z dograniem piłki pod kosz, a poważnym problemem w defensywie było dla nich to, że aż 7 graczy gości trafiło co najmniej jedną „trójkę”.

– Oni są blisko piłki, gdy chcemy zagrać tyłem do kosza, a wy pozwalacie im na wszystko – mówił trener Żan Tabak podczas jednej z przerw na żądanie.

W końcu nadszedł jednak czas na decydujący zryw. Na początku 4. kwarty Parma prowadziła wciąż różnicą 15 punktów (74:59), lecz w tym niesamowicie fizycznym spotkaniu Zastal coraz częściej zaczął wygrywać stykowe sytuacje. Skuteczny spod kosza i z obwodu był Rolands Freimanis (26 pkt, 8 zb., 6 as.), a decydujące minuty należały do Łukasza Koszarka (18 pkt, 5/7 za 3).

🎯 Lukasz @koszi55 hits 3 threes in a row, @basket_zg is back from -15! pic.twitter.com/JHUwl5b8kX — VTB League (@VTBUL) March 8, 2021

37-letni kapitan zielonogórskiej drużyny przy stanie 71:77 trafił dwa bardzo trudne rzuty zza linii 6,75 metra, a po czasie wziętym przez trenera gości Kazysa Maksvytisa poprawił kolejnymi dwoma „trójkami”. Zastal wyszedł na prowadzenie i dzięki rozsądnej grze w decydujących akcjach, a także skuteczności z linii rzutów wolnych wygrał całe spotkania 95:92. W 4. kwarcie zwyciężył aż 38:22.

Dla koszykarzy Żana Tabaka było to już 12. zwycięstwo w obecnym sezonie ligi VTB i z bilansem 12-8 zajmują znakomitą 5. pozycję w tabeli tych wymagających rozgrywek.

WM

