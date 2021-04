Zastal ogrywa Spójnię – już 2:0 w ćwierćfinale

Kris Richard (z piłką) / fot. A. Romański, plk.pl

Pierwsze 20 minut czwartkowego spotkania było jednym z najgorszych fragmentów gry Zastalu w tym sezonie na polskich parkietach. Koszykarze Żana Tabak razili nieskutecznością (12/33 z gry, w tym 1/10 za 3), do tego wydawali się też być ospali, a nawet zmęczeni.

Skutecznie wykorzystywali to goście, których grą znakomicie dowodził Jay Threatt. Filigranowy rozgrywający Spójni do przerwy zdobył 14 punktów, miał też 6 asyst i 4 zbiórki. Wydawało się, że może być nawet w stanie pokusić się o Triple Double, a dwoma skutecznymi akcjami na zakończenie 2. kwarty jakby chciał pokazać, że tego dnia będzie nie do zatrzymania. Spójnia do przerwy prowadziła aż 42:30.

Po zmianie stron sytuacja szybko się jednak odwróciła. Na początku 3. kwarty wstrzelił się z dystansu Skyler Bowlin, a potem po obu stronach parkietu Zastal po prostu wytrącał rywalom kolejne atuty, w tym zupełnie zgasił wcześniejsze popisy Threatta. Znakomicie zaczął grać choćby Kris Richard, który 1. połowę zakończył bez punktu i miał w niej duże problemy z kryciem rozgrywającego rywali, a w 2. zdobył aż 19 punktów i pozwolił Threattowi na zaledwie 2.

Dominację gospodarzy w 2. połowie najlepiej po prostu oddaje jej wynik – Zastal wygrał ją bowiem aż 59:32, cały mecz 89:74. W zespole Żana Tabka warto wyróżnić także Geoffreya Groselle’a (18+7) i Łukasza Koszarka (13+6), którzy także w pierwszej, tej znacznie słabszej dla zielonogórskiej drużyny połowie, prezentowali solidną formę.W drużynie gości 17 punktów zdobył Nick Faust, który tym razem trafił kilka typowych dla siebie szalonych rzutów.

Rywalizacja w tej parze przeniesie się teraz do Stargardu, gdzie w poniedziałek (5 marca) PGE Spójnia spróbuje uratować się przed przegraną 0-3 w całej serii. Patrząc na przebieg obu meczów w Zielonej Górze, to szybkie zakończenie rywalizacji wydaje się jednak bardzo prawdopodobne.

