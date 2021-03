Zastal po cichu – Smith już zgłoszony

Gdy Houston Rockets i Brooklyn Nets dogadywali się w sprawie transferu Jamesa Hardena, nic nie wskazywało na to, że w wymianie weźmie udział także Caris LeVert i że będzie to miało takie znaczenie dla jego życia. Wtedy jednak do wymiany włączyli się także Indiana Pacers, którzy oddali Victora Oladipo do Houston, a w zamian sięgnęli właśnie po LeVerta.