Zastal zmęczony, ale wygrywa – Groselle dominuje

Zaledwie 48 godzin po zakończeniu meczu w Warszawie, gdzie Zastal pokonał Legię po dwóch dogrywkach, zielonogórscy gracze rozpoczęli mecz w Gliwicach na bardzo niskich obrotach. Widać to było zwłaszcza w wyjątkowo słabym powrocie do obrony, co wykorzystywali bezlitośnie gracze GTK. Pierwszą kwartę gospodarze wygrali 26:17, a gości utrzymywał w grze Geoffrey Groselle (11 pkt w tym fragmencie).

W 3. minucie 2. kwarty Łotysz Rolands Freimanis zostawił bardzo dużo miejsca do rzutu za 3 punkty skutecznemu jak zwykle Jordonowi Varnado (22 pkt), co Amerykanin skrzętnie wykorzystał. Trener Zastalu, Żan Tabak nie tylko zdjął Łotysza z boiska, ale też wymownym gestem pokazał mu, że ma się udać do szatni.

Była to bardzo rzadko spotykana sytuacja, a jeszcze ciekawszego obrotu nabrała ona po zmianie stron, gdy Freimanis rozpoczął 2. połowę w pierwszej piątce. I zaprezentował się bardzo przyzwoicie, trafił między innymi „trójkę”, która przypieczętowała wygraną jego drużyny.

Sytuacja z Freimanisem miała miejsce przy najwyższym w meczu prowadzeniu gospodarzy (36:19). Od tego momentu zielonogórski zespół zaczął coraz mocniej przykręcać śrubę w defensywie, a efekty tego zobaczyliśmy głównie w 2. połowie. W jej trakcie gliwiczanie zdobyli zaledwie 33 punkty – aż o 20 mniej niż przed przerwą.

Po zmianie stron przebudził się lider Zastalu Gabriel Lundberg, który w Warszawie zagrał aż przez 48 minut. Do przerwy w Gliwicach zdobył tylko 4 punkty, ale po przerwie dodał ich do swojego dorobku aż 15, w tym trafił trzy ważne „trójki” w 3. kwarcie.

Absolutnie kluczową postacią gości był jednak w niedzielę Geoffrey Groselle. Drużyna GTK nie zdecydowała się podwajać Amerykanina przy akcjach tyłem do kosza i ostatecznie zdobył on 25 punktów (12/20 z gry). Mogło być ich więcej, gdyby nie słaba (1/5) skuteczność na linii rzutów wolnych.

Co najmniej tak samo ważny Groselle był jednak również po defensywnej stronie parkietu. To nie tylko 9 zbiórek, ale także 2 przechwyty przy wysokiej obronie akcji dwójkowych GTK, a także wiele zachowań, których w statystykach nie widać, ale które pomagały w zatrzymaniu, utrudnieniu czy opóźnieniu akcji gospodarzy.

Zastal wygrał ostatecznie 92:86 i odniósł 17. zwycięstwo w obecnych rozgrywkach (przy 2 porażkach). Zielonogórzanie w ciągu tygodnia rozegrali 3 mecze wyjazdowe przeciwko solidnym rywalom i wszystkie z nich wygrali.

GTK przegrało za to po raz 11. i z 8 zwycięstwami w dorobku sytuacja w walce o play off staje się w Gliwicach coraz trudniejsza.

