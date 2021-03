Zdegradowana Polpharma lepsza od Anwilu – rekord Williamsa

Trevon Allen i trener Robert Skibniewski / fot. A. Romański, plk.pl

Sprowadzony do Polpharmy pod koniec lutego Amerykanin, Isaiah Williams, nie odmienił losów zespołu i już od kilkunastu dni wiadomo było, że zakończy on rozgrywki na ostatnim, 16. miejscu. We wcześniejszych 4 spotkaniach Williams zaprezentował się przeciętnie – zdobył łącznie 33 punkty i nic nie zapowiadało tego, co pokazał w sobotni wieczór.

Przeciwko Anwilowi Włocławek i jego słabej defensywie wielu koszykarzy rywali śrubowało swoje wyniki w ciągu całego sezonu. To samo uczynił 25-letni Amerykanin, który już do przerwy trafił 5 z 6 rzutów za 3 i łącznie zdobył w tym okresie 25 punktów.

W 2. połowie tak skuteczny już nie był, trzeba mu jednak oddać, że nie forsował gry, co otworzyło okazje innym zawodnikom – Joe Furstingerowi (21 pkt, a także 11 zbiórek), Grzegorzowi Surmaczowi (17 pkt) i nawet Sebastianowi Waldzie (15 pkt), który podobnie jak Williams, bardzo dobrze wykorzystał nieobecność Trevona Allena.

O wygranej Polpharmy 102:95 zadecydowała 4. kwarta, w której gospodarze zwyciężyli 25:16, a setkę przekroczyli właśnie za sprawą Williamsa, który po raz 7. trafił zza linii 6,75 metra i ustanowił tym samym nowy rekord sezonu PLK (37 pkt).

Kibiców z Włocławka nawet nie próbujemy po takim meczu pocieszać, odnotujemy jedynie 26 punktów Kyndalla Dykesa i powrót do gry po ponad miesięcznej przerwie Shawna Jonesa, który w ciągu 15 minut zdobył 13 „oczek”.

Polpharma z dorobkiem 6 zwycięstw i 24 porażek zakończyła sezon na spadkowej, 16 pozycji.

Anwil z bilansem 10-20 kończy go za to na 13. miejscu. Włocławski zespół czeka jeszcze występ w 2. rundzie FIBA Europe Cup – 23 marca w „bańce” w holenderskim Den Bosch Anwil zagra przeciwko Iraklisowi Saloniki i trudno przed tym meczem o jakikolwiek optymizm.

WM

