Zmiana w Radomiu – teraz debiutant Marek Popiołek

Marek Popiołek / fot. A. Romański, PZKosz

Chociaż tydzień temu bydgoski klub poinformował o podpisaniu nowych, 2-letnich kontraktów z asystentami Artura Gronka: Grzegorzem Skibą i właśnie Markiem Popiołkiem, to w środę okazało się, że ta druga umowa szybko przestała obowiązywać. 31-letni Popiołek przekonał bowiem do siebie działaczy HydroTrucka Radom i to właśnie on zastąpił na ławce trenerskiej Roberta Witkę, który prowadził zespół przez ostatnie 3 lata, a teraz (najprawdopodobniej) poprowadzi GTK Gliwice.

Marek Popiołek w trakcie kariery zawodniczej związany był z zespołami z Warszawy, występował m.in. w ekstraklasie w Polonii 2011 (sezon 2009/10) i AZS-ie Politechnika (2011/12). W 2016 roku zdecydował się rozpocząć pracę trenerską i po kilku latach spędzonych w 2-ligowym KK Warszawa, ostatnie dwa spędził w roli asystenta w drużynach Energa Basket Ligi – najpierw właśnie w HydroTrucku Radom u boku Roberta Witki, a ostatnio w Bydgoszczy, gdzie pomagał Arturowi Gronkowi.

Popiołek od kilku lat pracuje również przy seniorskiej reprezentacji Polski – najpierw był jednym z asystentów Mike’a Taylora odpowiedzialnym za przygotowywanie materiałów wideo i skauting, a obecnie pełni funkcję manadżera kadry.

Dotychczasowy trener radomskiej drużyny Robert Witka najprawdopodobniej będzie nowym szkoleniowcem GTK Gliwice.

