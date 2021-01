Znicz pędzi jak szalony – Kotwica bez szans w Pruszkowie

fot. Elektrobud-Investment ZB Pruszków

Chociaż koszykarze trenera Andrzeja Kierlewicza przystąpili do niedzielnego spotkania ponownie bez najlepszego strzelca Romana Janika (13,9 pkt), to raz jeszcze okazało się, że w drużynie gospodarzy nie brakuje godnych kandydatów do zastąpienia go.

Już w 1. kwarcie gospodarze zdobyli aż 26 punktów, a od początku skuteczni byli Adrian Suliński (21 punktów w całym spotkaniu), Krystian Tyszka (17 pkt) i Michał Kierlewicz (13 pkt). Dobrze funkcjonowała również defensywa, która w całym spotkaniu wymusiła 21 strat gości i pozwoliła im na skuteczność z gry poniżej 40 procent (14/36).

Dzięki dobremu fragmentowi Marcina Dymały (19 punktów w całym meczu) Kotwicy udało się kilkukrotnie zmniejszyć w 3. kwarcie straty do 10 punktów, lecz było to wszystko, na co pozwolili koszykarze Znicza. Finałową kwartę wygrali oni 23:14 i ostatecznie zwyciężyli różnicą aż 26 punktów (87:61).

Rewelacyjna seria 9 zwycięstw spowodowała, że pruszkowski zespół awansował już na 5. miejsce w tabeli (bilans 12-8). O przedłużenie passy do 10 wygranych będzie jednak bardzo trudno – w sobotę Eletrobud-Investment zagra bowiem w Wałbrzychu z rozdrażnionym 3 porażkami z rzędu zespołem Górnika Trans.eu (bilans 15-5).

WM

